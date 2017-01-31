Главы МИД Украины и Дании отправились в Мариуполь
Министры иностранных дел Украины и Дании Павел Климкин и Андерс Самуэльсен во вторник утром вылетели в Мариуполь (Донецкая обл.).
Министры иностранных дел Украины и Дании Павел Климкин и Андерс Самуэльсен во вторник утром вылетели в Мариуполь (Донецкая обл.).
«Главы МИД Украины и Дании П. Климкин и А. Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах», — говорится в сообщении МИД в Twitter.
Перед этим министры посетили город Днепр.