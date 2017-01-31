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12:58 (мск), источник: Капитал

Главы МИД Украины и Дании отправились в Мариуполь

Министры иностранных дел Украины и Дании Павел Климкин и Андерс Самуэльсен во вторник утром вылетели в Мариуполь (Донецкая обл.).

Источник: Капитал

«Главы МИД Украины и Дании П. Климкин и А. Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах», — говорится в сообщении МИД в Twitter.

Перед этим министры посетили город Днепр.

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