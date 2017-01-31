Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Картину стоимостью €120 млн случайно нашли на чердаке
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Неудачное испытание миномета Украины показали СМИ
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
13:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омске вновь сменили руководителя регионального отделения ЛДПР

После смещения с поста Яна Зелинского партии хронически не везет с новыми руководителями. За четыре года в партии сменилось четверо координаторов и чуть было не назначили пятого. В настоящий момент ячейку возглавил юный партиец Сергей Трубин.

Очередные кадровые изменения в омском региональном отделении ЛДПР. Как стало известно сегодня, исполняющим обязанности координатора назначен 28-летний жириновец Сергей Трубин, ранее являвшийся заместителем руководителя.

Трубина назначили вместо другого юного и.о координатора партии, 27-летнего Антона Берендеева, который исполнял обязанности несколько месяцев, но так и не был утвержден в данной должности.

Для самого Берендеева это назначение стало полной неожиданностью. Депутат Заксобрания узнал об очередной партийной рокировке из СМИ и не смог никак прокомментировать ситуацию.

Антон Берендеев, депутат Законодательного Собрания Омской области:

 — Впервые об этом слышу. Честно говоря, я не в курсе. По моим данным, в партии ничего не изменилось. Я по-прежнему остаюсь и.о координатора. А где это написано? Просто у меня такой информации нет.

Напомним, Берендеев неожиданно сменил москвича Алексея Ромахина, руководившего омским отделением всего восемь месяцев. Не увидев себя в списках кандидатов на выдвижение в депутаты Госдумы, 1 июля 2016 года Ромахин подал в отставку и покинул Омск.

Предполагалось, что Москва утвердит Антона Берендеева в должности постоянного руководителя, решение должны были принять на партийной конференции еще осенью прошлого года, но лидер партии Владимир Жириновский так и не определился с выбором.

В декабре 2016 года омские СМИ активно муссировали информацию о том, что омское отделение может возглавить варяг с Алтая Андрей Щукин. По неофициальной информации он даже приезжал в Омск и Берендеев даже успел передать ему дела, но в этот момент Щукину предложили должность заместителя председателя кабинета министров Алтайского края, и он покинул Омск также стремительно, как и приехал.

Долгое время омским региональным отделением руководил довольно популярный в народе политик Ян Зелинский, но после выборов в Госдуму в феврале 2012 года он оставил этот пост, уступив его партийной активистке Оксане Звягинцевой. Таким образом, за последние четыре года в Омске сменилось четверо руководителей ЛДПР.

По неофициальной информации, нынешняя рокировка является технической. Как сообщают инсайдеры, Трубин возглавил омское отделение временно, так как по уставу партии Берендееву не смогли в третий раз продлить срок полномочий в качестве исполняющего обязанности руководителя. В настоящий момент в центральном офисе партии ЛДПР в Москве лихорадочно ищут руководителя для Омска. Судя по всему, это вновь будет варяг.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заместитель омского министра строительства Фрикель официально ушёл в отставку
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь