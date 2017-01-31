В Омске вновь сменили руководителя регионального отделения ЛДПР

Очередные кадровые изменения в омском региональном отделении ЛДПР. Как стало известно сегодня, исполняющим обязанности координатора назначен 28-летний жириновец Сергей Трубин, ранее являвшийся заместителем руководителя.

Трубина назначили вместо другого юного и.о координатора партии, 27-летнего Антона Берендеева, который исполнял обязанности несколько месяцев, но так и не был утвержден в данной должности.

Для самого Берендеева это назначение стало полной неожиданностью. Депутат Заксобрания узнал об очередной партийной рокировке из СМИ и не смог никак прокомментировать ситуацию.

Антон Берендеев, депутат Законодательного Собрания Омской области:

— Впервые об этом слышу. Честно говоря, я не в курсе. По моим данным, в партии ничего не изменилось. Я по-прежнему остаюсь и.о координатора. А где это написано? Просто у меня такой информации нет.

Напомним, Берендеев неожиданно сменил москвича Алексея Ромахина, руководившего омским отделением всего восемь месяцев. Не увидев себя в списках кандидатов на выдвижение в депутаты Госдумы, 1 июля 2016 года Ромахин подал в отставку и покинул Омск.

Предполагалось, что Москва утвердит Антона Берендеева в должности постоянного руководителя, решение должны были принять на партийной конференции еще осенью прошлого года, но лидер партии Владимир Жириновский так и не определился с выбором.

В декабре 2016 года омские СМИ активно муссировали информацию о том, что омское отделение может возглавить варяг с Алтая Андрей Щукин. По неофициальной информации он даже приезжал в Омск и Берендеев даже успел передать ему дела, но в этот момент Щукину предложили должность заместителя председателя кабинета министров Алтайского края, и он покинул Омск также стремительно, как и приехал.

Долгое время омским региональным отделением руководил довольно популярный в народе политик Ян Зелинский, но после выборов в Госдуму в феврале 2012 года он оставил этот пост, уступив его партийной активистке Оксане Звягинцевой. Таким образом, за последние четыре года в Омске сменилось четверо руководителей ЛДПР.

По неофициальной информации, нынешняя рокировка является технической. Как сообщают инсайдеры, Трубин возглавил омское отделение временно, так как по уставу партии Берендееву не смогли в третий раз продлить срок полномочий в качестве исполняющего обязанности руководителя. В настоящий момент в центральном офисе партии ЛДПР в Москве лихорадочно ищут руководителя для Омска. Судя по всему, это вновь будет варяг.