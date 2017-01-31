Нижегородец Сергей Новиков назначен начальником управления президента России по общественным проектам

Нижегородец назначен начальником управления президента России по общественным проектам. Как говорится на сайте главы государства, Владимир Путин своим указом от 31 января назначил Сергея Новикова начальником управления президента Российской Федерации по общественным проектам.

Другим указом президент освободил Павла Зеньковича от должности начальника управления по общественным проектам.

СПРАВКА

Сергей Новиков родился 6 ноября 1977 года в Нижнем Новгороде.

В 2001 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, журналист.

В 2001—2005 гг. — главный советник аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Нижнем Новгороде.

До октября 2016 года занимал пост директора департамента коммуникаций корпорации «Росатом».