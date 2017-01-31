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13:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец Сергей Новиков назначен начальником управления президента России по общественным проектам

Ранее Сергей Новиков занимал пост директора департамента коммуникаций корпорации «Росатом».

Источник: Reuters

Нижегородец назначен начальником управления президента России по общественным проектам. Как говорится на сайте главы государства, Владимир Путин своим указом от 31 января назначил Сергея Новикова начальником управления президента Российской Федерации по общественным проектам.

Другим указом президент освободил Павла Зеньковича от должности начальника управления по общественным проектам.

СПРАВКА

Сергей Новиков родился 6 ноября 1977 года в Нижнем Новгороде.

В 2001 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, журналист.

В 2001—2005 гг. — главный советник аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Нижнем Новгороде.

До октября 2016 года занимал пост директора департамента коммуникаций корпорации «Росатом».

Имеет нагрудный знак отличия «Академик И. В. Курчатов» III степени, лауреат премии «Лучший пресс-секретарь энергетической отрасли».

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