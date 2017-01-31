Сагинтаев дал поручения министерствам

Общенациональный план реализации Послания Главы государства сейчас разрабатывается. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства. Он также раздал министерствам соответствующие поручения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Глава государства обозначил 5 основных приоритетов. Первый — это ускоренная технологическая модернизация экономики. Основной целью здесь является создание новых индустрий на стыке традиционных секторов и сферы услуг с применением цифровых технологий. (…) Поручаю Министерству информации и коммуникаций совместно с заинтересованными госорганами форсировать разработку программы “Цифровой Казахстан” и подготовку законодательных изменений. На особый контроль нужно взять вопрос подключения сетей к волоконно-оптическим линиям до 2020 года. Актуальным также является поддержка инноваций и их быстрое внедрение в производство. В этой связи на инфраструктурной базе EXPO надо создать международный технопарк IT-стартапов. В этой связи поручаю министерствам: информации, нацэкономики, финансов совместно с заинтересованными госорганами проработать вопрос создания технопарка и оказания законодательной поддержки в виде налоговых льгот, упрощенного визового и трудового режима», — сообщил на заседании глава правительства. Также, премьер-министр поручил Министерству образования и науки принять все необходимые меры по реализации научного инновационного потенциала на базе вузов Астана бизнес-кампус Назарбаев университета и парка информационных технологий «Алатау».