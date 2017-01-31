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13:31 (мск), источник: Tengrinews

Сагинтаев дал поручения министерствам

Бакытжан Сагинтаев распределил обязанности по исполнению поручений Главы государства между министерствами.

Источник: Tengrinews

Общенациональный план реализации Послания Главы государства сейчас разрабатывается. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства. Он также раздал министерствам соответствующие поручения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Глава государства обозначил 5 основных приоритетов. Первый — это ускоренная технологическая модернизация экономики. Основной целью здесь является создание новых индустрий на стыке традиционных секторов и сферы услуг с применением цифровых технологий. (…) Поручаю Министерству информации и коммуникаций совместно с заинтересованными госорганами форсировать разработку программы “Цифровой Казахстан” и подготовку законодательных изменений. На особый контроль нужно взять вопрос подключения сетей к волоконно-оптическим линиям до 2020 года. Актуальным также является поддержка инноваций и их быстрое внедрение в производство. В этой связи на инфраструктурной базе EXPO надо создать международный технопарк IT-стартапов. В этой связи поручаю министерствам: информации, нацэкономики, финансов совместно с заинтересованными госорганами проработать вопрос создания технопарка и оказания законодательной поддержки в виде налоговых льгот, упрощенного визового и трудового режима», — сообщил на заседании глава правительства. Также, премьер-министр поручил Министерству образования и науки принять все необходимые меры по реализации научного инновационного потенциала на базе вузов Астана бизнес-кампус Назарбаев университета и парка информационных технологий «Алатау».

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«Необходимо определить основные направления по практическому внедрению элементов индустрии 4.0, в том числе, в реализации пилотных проектов в промышленном и инфраструктурном секторах экономики. Поручаю министерствам по инвестициям развитию, энергетики, сельского хозяйства разработать комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года. В рамках реализации программы индустриализации стоит задача по увеличению несырьевого экспорта в 2 раза к 2025 году. (…) Также следует активизировать работу по мониторингу и устранению торговых барьеров при продвижении казахстанских товаров на зарубежные рынки. Поручаю МИРу внести соответствующее предложение, в том числе, по созданию при правительстве совета по экспортной политике. Кроме того, до 1 сентября необходимо принять экспортную стратегию», — заявил Сагинтаев.

Для дальнейшего развития горно-металлургической и нефте-газового комплекса, по словам премьер-министра, необходимо расширять географию поставок нашей продукции, активно развивать геологоразведку. Министерству энергетики глава правительства поручил обеспечить до конца года принятие нового кодекса о недрах и необходимые поправки в налоговое законодательство.

Напомним, 31 января текст Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана был опубликован на официальном сайте Главы государства. В своем Послании Назарбаев поручил правительству разработать программу «Цифровой Казахстан», совместно с КНБ создать «Киберщит Казахстана, упростить бюджетные процедуры, а также назвал три министерства, которые первыми проверят на освоение бюджета.

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