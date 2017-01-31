Сагинтаев дал поручения министерствам
Бакытжан Сагинтаев распределил обязанности по исполнению поручений Главы государства между министерствами.
Бакытжан Сагинтаев распределил обязанности по исполнению поручений Главы государства между министерствами.
Общенациональный план реализации Послания Главы государства сейчас разрабатывается. Об этом сообщил
«Глава государства обозначил 5 основных приоритетов. Первый — это ускоренная технологическая модернизация экономики. Основной целью здесь является создание новых индустрий на стыке традиционных секторов и сферы услуг с применением цифровых технологий. (…) Поручаю Министерству информации и коммуникаций совместно с заинтересованными госорганами форсировать разработку программы “Цифровой Казахстан” и подготовку законодательных изменений. На особый контроль нужно взять вопрос подключения сетей к
«Необходимо определить основные направления по практическому внедрению элементов индустрии 4.0, в том числе, в реализации пилотных проектов в промышленном и инфраструктурном секторах экономики. Поручаю министерствам по инвестициям развитию, энергетики, сельского хозяйства разработать комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года. В рамках реализации программы индустриализации стоит задача по увеличению несырьевого экспорта в 2 раза к 2025 году. (…) Также следует активизировать работу по мониторингу и устранению торговых барьеров при продвижении казахстанских товаров на зарубежные рынки. Поручаю МИРу внести соответствующее предложение, в том числе, по созданию при правительстве совета по экспортной политике. Кроме того, до 1 сентября необходимо принять экспортную стратегию», — заявил Сагинтаев.
Для дальнейшего развития
Напомним, 31 января текст Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана был опубликован на официальном сайте Главы государства. В своем Послании Назарбаев поручил правительству разработать программу «Цифровой Казахстан», совместно с КНБ создать «Киберщит Казахстана, упростить бюджетные процедуры, а также назвал три министерства, которые первыми проверят на освоение бюджета.