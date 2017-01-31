В диссертации первого вице-мэра Новосибирска нашли заимствования

Эксперты по антиплагиату нашли более 100 скопированных страниц в работе «Формирование системы управления рисками в сфере услуг». Защита диссертации состоялась 5 июня 2008 года в Сибирском институте потребительской кооперации (СибУПК) при участии экспертов Новосибирского университета экономики и управления (НГУЭУ) в составе диссертационного совета.

Эксперты, проводившие проверку, нашли в диссертационной работе чиновника заимствования из чужой диссертации «Управление предпринимательскими рисками на предприятиях сферы услуг». Эта работа выполнена в 2005 году, в качестве ее автора значится Ирина Соколова. Кроме того, на сайте «Диссернета» утверждается, что Захаров выдал данные статистики 2000 года за сведения 2002-го, данные 2001-го — за сведения 2003, а также информацию одного юридического лица — за информацию другого.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал журналистам пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский, который заявил, что Захаров обвинений не признает. К тому же с момента публикации его диссертации в открытом доступе прошло почти десяти лет.

Напомним, что к качеству научных работ городских и областных чиновников у общественников регулярно возникают вопросы. Одной из последних персон, чья научная деятельность активно обсуждалась, оказался первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Добавим, «Диссернет» — сетевое сообщество, в основном занимающееся экспертизами кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в российских научных и образовательных учреждениях.