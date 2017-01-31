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15:39 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов поручил «не размазывать деньги тонким слоем» при ремонте дворов в Калининграде

Ремонт дворовых территорий в центральной части Калининграда необходимо провести на «крайне высоком уровне». Об этом рассказал врио губернатора Антон Алиханов во время рабочего выезда в понедельник, 30 января.

Источник: Калининград.Ru

В течение двух недель город определится со списком дворов, которые планируют в этом году благоустроить. Я хочу лично все их осмотреть, принять участие в нескольких встречах с жителями, чтобы понять, чего хотят граждане. Главный подход — не «размазать» почти 170 миллионов федеральных средств «тонким слоем» по городу, а выбрать ограниченное количество объектов и сделать их на крайне высоком уровне, — цитирует Алиханова пресс-служба регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что уровень софинансирования со стороны населения составит не более 5%. По словам Алиханова, это обеспечит более серьёзный подход людей к выбору работ и контролю за их исполнением.

Средства на приведение в порядок дворов выделят в рамках новой федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Региону в этом году на её реализацию выделили 166 млн рублей. Софинансирование области составит 97 млн рублей.

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