Касымов прокомментировал ложные сведения о задержании Акишева
Информация о задержании Данияра Акишева появилась на страницах разных пользователей в соцсетях 27 января.
Информация о задержании Данияра Акишева появилась на страницах разных пользователей в соцсетях 27 января.
АСТАНА, 31 янв — Sputnik. В полицию не поступало заявление о привлечении к ответственности виновных в распространении ложной информации о задержании главы Национального банка РК Данияра Акишева, сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.
Ранее пост о задержании руководителя Нацбанка со ссылкой на «некоторые данные» опубликовал в числе прочих член Консультативного совета прокуратуры Астаны Сырым Абдрахманов.
Национальный банк категорически опроверг информацию о задержании Акишева и обещал обратиться в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию.
«Нет», — сказал Касымов журналистам после заседания правительства на вопрос о том, поступало ли в полицию заявление.
В настоящее время идет следствие по делу о присвоении и растрате вверенного чужого имущества