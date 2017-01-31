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13:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Касымов прокомментировал ложные сведения о задержании Акишева

Информация о задержании Данияра Акишева появилась на страницах разных пользователей в соцсетях 27 января.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 янв — Sputnik. В полицию не поступало заявление о привлечении к ответственности виновных в распространении ложной информации о задержании главы Национального банка РК Данияра Акишева, сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.

Ранее пост о задержании руководителя Нацбанка со ссылкой на «некоторые данные» опубликовал в числе прочих член Консультативного совета прокуратуры Астаны Сырым Абдрахманов.

Национальный банк категорически опроверг информацию о задержании Акишева и обещал обратиться в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию.

«Нет», — сказал Касымов журналистам после заседания правительства на вопрос о том, поступало ли в полицию заявление.

В настоящее время идет следствие по делу о присвоении и растрате вверенного чужого имущества ТОП-менеджерами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В конце декабря суд вынес постановление об аресте на два месяца председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева и начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками Мусы Бахтова.

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