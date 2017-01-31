Губернатор Новосибирской области рассказал, какую поддержку получают многодетные семьи

Губернатор Новосибирской области рассказал о мерах поддержки многодетных семей.

Кроме федеральных мер поддержки, правительство Новосибирской области внедрило специфические меры — с 1 января 2017 года после рождения третьего ребенка новосибирцы получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

«Ежемесячные выплаты увеличились, и как результат, число вторых и третьих детей увеличилось с 54% в 2013 году до 61% в 2016 году. Суммарно выплату получают родители 11 тысяч 738 детей», — добавил Владимир Городецкий.

Также в Новосибирской области действует другая мера поддержки многодетных семей -областное правительство помогает многодетным семьям в приобретении автомобилей.

«В целях повышения статусности и общественного признания многодетных семей учреждена награда Новосибирской области от Союза матерей Знак отличия за материнскую доблесть. При вручении этого знака выплачивается единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, также многодетным семьям скидка в 50% по коммунальным платежам», — рассказал губернатор Новосибирской области. .