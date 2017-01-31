Свердловский министр транспорта заявил, что не уполномочен заниматься новой маршрутной сетью

«Мы не занимаемся схемой, так как у нас нет на это полномочий. Это было бы вмешательством в деятельность органов местного самоуправления», — приводит слова министра РИА «ФедералПресс».

Как ранее сообщал «УралПолит.Ru», сегодня на Площади Обороны в Екатеринбурге проходит митинг против новой схемы маршрутов общественного транспорта. Согласно новой схеме с 1 июня в Екатеринбурге ликвидируют более сотни маршрутов, разработки обещают заменить их на более короткие и удобные. Однако, горожане относятся к нововведениям с недоверием. Многие из них отмечают, что пассажирам с детьми и пенсионерам пересадки с одного маршрута на другой будут слишком тяжелыми.

Напоминаем, схема была разработана фондом «Город.PRO», который предложил ликвидировать 114 маршрутов, заменив их 50 новыми более короткими и не дублирующими друг друга.