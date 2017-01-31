Суд Крыма три часа допрашивал Аксенова в качестве свидетеля по делу «26 февраля»
Глава Крыма отметил, что он подал ходатайство, чтобы далее дело рассматривалось без его участия.
Глава Крыма отметил, что он подал ходатайство, чтобы далее дело рассматривалось без его участия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня три часа отвечал в Верховном суде Крыма на вопросы в качестве свидетеля по делу в отношении члена запрещенного в РФ «меджлиса крымских татар» Ахтема Чийгоза. Об этом Аксенов сообщил журналистам после судебного заседания.
«В 09.30 мск зашел (в суд), как положено <…> Все это время отвечал на вопросы», — сказал Аксенов. «Дал суду пояснения, на все вопросы защиты, прокуратуры, суда ответил», — добавил он.
По словам Аксенова, сложных вопросов не было. «Защита, понятно, пытается представить, что Чийгоз не является организатором (беспорядков у здания парламента Крыма в феврале 2014 года — прим. ТАСС), что он там находился по
Аксенов отметил, что он подал ходатайство, чтобы далее дело рассматривалось без его участия. «Я пояснил, что если будет необходимость присутствовать повторно, я готов прийти и пояснить позицию, никаких вопросов нет», — заметил он.
По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, сам он вину не признает.
В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали также Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Уголовное дело в отношении них по решению суда рассматривается отдельно от Чийгоза.
В настоящее время суд по делу Чийгоза суд допрашивает свидетелей обвинения.