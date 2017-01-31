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14:15 (мск), источник: ТАСС

Суд Крыма три часа допрашивал Аксенова в качестве свидетеля по делу «26 февраля»

Глава Крыма отметил, что он подал ходатайство, чтобы далее дело рассматривалось без его участия.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня три часа отвечал в Верховном суде Крыма на вопросы в качестве свидетеля по делу в отношении члена запрещенного в РФ «меджлиса крымских татар» Ахтема Чийгоза. Об этом Аксенов сообщил журналистам после судебного заседания.

«В 09.30 мск зашел (в суд), как положено <…> Все это время отвечал на вопросы», — сказал Аксенов. «Дал суду пояснения, на все вопросы защиты, прокуратуры, суда ответил», — добавил он.

По словам Аксенова, сложных вопросов не было. «Защита, понятно, пытается представить, что Чийгоз не является организатором (беспорядков у здания парламента Крыма в феврале 2014 года — прим. ТАСС), что он там находился по каким-то своим личным целям и личным планам… На мой взгляд, это неправда», — добавил глава Крыма.

Аксенов отметил, что он подал ходатайство, чтобы далее дело рассматривалось без его участия. «Я пояснил, что если будет необходимость присутствовать повторно, я готов прийти и пояснить позицию, никаких вопросов нет», — заметил он.

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, сам он вину не признает.

В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали также Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Уголовное дело в отношении них по решению суда рассматривается отдельно от Чийгоза.

В настоящее время суд по делу Чийгоза суд допрашивает свидетелей обвинения.

Комментарии
1
Сергей
Аксенов - в переводе с греческого "не чужой"... интересно, он сам об этом знает?
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