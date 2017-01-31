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13:55 (мск), источник: РБК - Украина

Обстрелы Авдеевки: Порошенко срочно собирает военный кабинет СНБО

В связи с обстрелами Авдеевки президент Украины Петр Порошенко срочно собирает военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны, передает «5 канал».

Источник: Reuters

По информации источников других СМИ, заседание комитета состоится во второй половине дня. Отметим, в Авдеевке объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с обострением боевых действий. По данным нардепа Евгеня Дейдея, в городе началась эвакуация населения из старых районов.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке.

Комментарии
1
Александр
Начинай наступление на всех фронтах Хватит сидеть в окопах С такой сильной армией 2 дня и Москва наша
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