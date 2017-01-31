Обстрелы Авдеевки: Порошенко срочно собирает военный кабинет СНБО
В связи с обстрелами Авдеевки президент Украины Петр Порошенко срочно собирает военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны, передает «5 канал».
В связи с обстрелами Авдеевки президент Украины Петр Порошенко срочно собирает военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны, передает «5 канал».
По информации источников других СМИ, заседание комитета состоится во второй половине дня. Отметим, в Авдеевке объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с обострением боевых действий. По данным нардепа Евгеня Дейдея, в городе началась эвакуация населения из старых районов.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко прервал визит в Германию