«В органах служит с 1998 года»: Чайка назначил прокурора на Среднем Урале

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Валерий Толмачев имеет высшее юридическое образование, в 1987 году он закончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р. А. Руденко.

«В органах прокуратуры служит с 1998 года, последовательно занимая должности следователя Егоршинской транспортной прокуратуры Уральской транспортной прокуратуры, заместителя Серовского транспортного прокурора, а затем и самого транспортного прокурора», — добавили в надзорном ведомстве.

С 2007 года Толмачев занимал должность Невьянского городского прокурора.