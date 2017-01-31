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14:27 (мск), источник: Nakanune.ru

«В органах служит с 1998 года»: Чайка назначил прокурора на Среднем Урале

На должность прокурора уральского города Асбест назначен старший советник юстиции Валерий Толмачев. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Валерий Толмачев имеет высшее юридическое образование, в 1987 году он закончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р. А. Руденко.

«В органах прокуратуры служит с 1998 года, последовательно занимая должности следователя Егоршинской транспортной прокуратуры Уральской транспортной прокуратуры, заместителя Серовского транспортного прокурора, а затем и самого транспортного прокурора», — добавили в надзорном ведомстве.

С 2007 года Толмачев занимал должность Невьянского городского прокурора.

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