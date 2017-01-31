«В органах служит с 1998 года»: Чайка назначил прокурора на Среднем Урале
На должность прокурора уральского города Асбест назначен старший советник юстиции Валерий Толмачев. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Юрий Чайка.
На должность прокурора уральского города Асбест назначен старший советник юстиции Валерий Толмачев. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Валерий Толмачев имеет высшее юридическое образование, в 1987 году он закончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р. А. Руденко.
«В органах прокуратуры служит с 1998 года, последовательно занимая должности следователя Егоршинской транспортной прокуратуры Уральской транспортной прокуратуры, заместителя Серовского транспортного прокурора, а затем и самого транспортного прокурора», — добавили в надзорном ведомстве.
С 2007 года Толмачев занимал должность Невьянского городского прокурора.