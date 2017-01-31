Депутат Госдумы Бурматов взял под контроль качество капремонта на Южном Урале

Контролеры группы будут обстоятельно разбираться в коммунальных проблемах граждан, выявлять все допущенные нарушения при капремонте и выводить жильцов на диалог с подрядчиком, управляющей компанией и региональным оператором капремонта. Кроме того, группа будет способствовать тому, чтобы подрядчик устранял брак за свой счет.

Бурматов уже не раз вмешивался в подобные ситуации и добивался того, чтобы все недочеты исправлялись подрядчиком без дополнительных сборов средств с граждан. «Повторно собирать деньги с жильцов не позволим», — подчеркнул он.

Именно такая схема легла в основу проекта по контролю качества капремонтов. Депутат подчеркнул, что рейды группы контроля станут регулярными, и ими будет охвачена не только территория областного центра, но и территории других муниципальных образований. Рейды будут проводиться по всем обращениям граждан.

Коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин объявил телефон горячей линии, на который может позвонить каждый, кто столкнулся с проблемой некачественного капремонта: ‪ 8 (351) 776−23−89 .

В группу контроля, помимо Бурматова, вошли коммунальный омбудсмен Вершинин, сторонники партии «Единая Россия» и журналисты региональных СМИ.