Кондратьев проверяет чиновников Апшеронского района после обещания в Telegram

Напомним, в ходе часа контроля, который состоялся на прошлой неделе в Краснодаре, было обозначено, что муниципалитету не удалось в срок ввести в эксплуатацию единственный в районе воздухоопорный спортивный комплекс.

Кроме того, по словам жителей территории, остаются нерешенными вопросы по берегоукрепительным работам реки Пшеха и контролю стихийных свалок. Тогда губернатор оставил в своем канале в мессенджере Telegram критичное замечание по поводу деятельности районного руководства, пообещав лично приехать и разобраться с происходящим.

«На следующей неделе поеду с проверкой в Апшеронский район. Там уже несколько недель не могут отремонтировать воздухоопорный комплекс, купол которого был разорван ураганом. Буду выяснять, почему происходит такое абсолютно наплевательское отношение к поручениям — как к моим, так и к народным, — написал глава региона в Telegram. — Берегоукрепительные работы реки Пшеха тоже не сделаны — они есть только на бумаге. Местные жители жалуются, что их дома разрушают оползни». Кроме того, Кондратьев добавил, что в целом по краю у него много претензий к темпам капитального ремонта жилфонда.

«Деньги выделены, а сроки затягиваются. Всего на Кубани капремонта дождалось 37 домов, еще 171 ремонтируют сейчас, а оставшиеся 329 обещают привести в надлежащий вид до 1 августа», — подчеркнул руководитель региона.