Судью, вынесшего приговор Филату, могут продвинуть по карьерной лестнице

Он попал под пристальное наблюдение общественности после того, как вынес несколько сомнительных судебных решений, как например перевод Илана Шора под домашний арест, а спустя три недели вообще освободил бизнесмена, пишет Ziarul de Garda.

В октябре 2015 Геннадие Павлюк по требованию прокуроров отправил за решетку бывшего молдавского премьера Влада Филата. Именно Геннадие Павлюк спас от тюрьмы экс-депутат Валерия Гуму, приговоренного в Румынии к 4 годам тюрьмы.

В прошлом году Геннадие Павлюк принимал участие в других резонансных делах и приговорил к тюремному заключению бизнесмена и депутат парламента первого созыва Андрея Баштового.

В 2014 Павлюк спас от тюрьмы адвоката Дорина Мелинтяну, сына судьи Апелляционной палаты, пойманного со взяткой.