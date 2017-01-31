В Свердловской области объединят больницы соседних муниципалитетов. Первыми станут Арамиль и Сысерть

Реализовывать проект начнут в шести территориях, где между учреждениями уже наладилась практика взаимодействия, отметил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Первыми объединят больницы Арамили и Сысерти, Дегтярска и Ревды.

В Свердловском правительстве считают, что нововведения сделают работу объединенных больниц более эффективной.

«Ревдинская больница взяла патронаж над дегтярской, где было много жалоб. Взаимодействие удалось наладить количество жалоб резко снизилось. Мы готовы создать единую медицинскую модель на два муниципалитета на базе ревдинской больницы, чтобы снизить неэффективные расходы. В Дегтярске есть кредиторская здолженность, а у Ревды ее нет», — приводит РИА «ФедералПресс» слова главврача Ревдинской горбольницы Евгения Овсянникова.

Чиновники подчеркивают, что речь идет лишь о юридическом объединении больниц, без сокращения коек.