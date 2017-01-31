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15:24 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату

США могут выйти из Парижского климатического соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу переходной команды Трампа в Агентстве по защите окружающей среды США Майрона Эбелла.

Источник: AP 2016

«Соединенные Штаты, очевидно, изменят курс своей политики в области климата. Президент Трамп четко обозначил, что он выведет страну из Парижского соглашения», — заявил Эбелл журналистам, добавив, что указ может быть подписан на днях или же как часть пакета документов. Точной даты он не назвал.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не верит в теорию глобального потепления, и в ходе предвыборной кампании обещал снизить регуляторное давление на добывающую промышленность.

Тогда же он обещал выйти из Парижского климатического соглашения, предусматривающего меры по сокращению выбросов парниковых газов.

Ранее администрация Трампа заморозила выдачу грантов и подписание контрактов Агентством по защите окружающей среды США, а также, как говорили источники Reuters, распорядилась удалить раздел об изменении климата с веб-сайта Агентства. В настоящее время соответствующий раздел портала доступен к просмотру.

Комментарии
12
Roza Mnoyan
⇖⇖ Свободные женщины вашего города в поиске мужчин...
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А Б
Исследования темы влияния антропогенных выбросов в атмосферу на изменения климата, весьма противоречивы. Ряд климатологов считает, что воздействие человека на климат ничтожны по сравнению с выбросами довольно большого числа действующих вулканов. Так что выход или не выход США из соглашения по климату погоды не сделает.
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Олег Д
Старик, видать, решил чудить по полной. Нескучные времена впереди.
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