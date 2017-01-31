СМИ: Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату

«Соединенные Штаты, очевидно, изменят курс своей политики в области климата. Президент Трамп четко обозначил, что он выведет страну из Парижского соглашения», — заявил Эбелл журналистам, добавив, что указ может быть подписан на днях или же как часть пакета документов. Точной даты он не назвал.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не верит в теорию глобального потепления, и в ходе предвыборной кампании обещал снизить регуляторное давление на добывающую промышленность.

Тогда же он обещал выйти из Парижского климатического соглашения, предусматривающего меры по сокращению выбросов парниковых газов.