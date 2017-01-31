По церковным канонам: копейский депутат ушел в священники

Как уточнил секретарь челябинской епархии отец Игорь Шестаков, сложить полномочия Максиму Дегтяреву необходимо согласно постановлению Архирейского собора от 1994 года: «Об этом черному по белому написано в церковных канонах. Может быть, конечно это каноны позднейшего времени, но что теперь делать. Мы священнослужители имеем право участвовать только в работе общественных организаций. Когда отец Максим стал дьяконом, когда он принимал священный сан, об этом ему было сказано. Это заурядный случай».

Между тем, спикер Владимир Емельянов уже назвал произошедшее давлением епархии на депутата, связывает это с непростой ситуацией в городе с конкурсными выборами мэра и уже направил запрос в митрополию.

В разговоре с «ФедералПресс», отец Игорь уточнил, что такое стечение обстоятельств является лишь совпадением.

«То что в Копейске какая-то сложная ситуация с главой — это же не вина епархии. Отец Максим пожелал стать священнослужителем и должен соблюдать канонические постановления, которые есть в нашей церкви. Мы уже подготовили официальный ответ собранию депутатов», — сказал он и уточнил, что Максим Дегтярев служи в Старокамышинске в храме Святых Петра и Февронии.

Отметим, что в настоящее время в Копейске проходят конкурсные процедуры по выборам главы города.