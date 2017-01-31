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15:49 (мск), источник: РИА Новости

Силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Украинские силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения на юге Донбасса во вторник, более 25 украинских военных погибли, заявили в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Источник: AFP 2016
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«В результате первой бездарной попытки противник потерял одну БМП и личного состава более 20 человек убитыми… В 14.30 противник предпринял вторую попытку атаковать наши позиции в районе Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП… Ответным плотным огнем с позиции ДНР противник понес потери — семь человек убитыми и более десяти ранеными», — сказал представитель оборонного ведомства журналистам.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольники Донецк-Ясиноватая -Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

ДНР вернула под контроль Авдеевку
© Ньюстюб
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