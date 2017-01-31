Силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения, заявили в ДНР

«В результате первой бездарной попытки противник потерял одну БМП и личного состава более 20 человек убитыми… В 14.30 противник предпринял вторую попытку атаковать наши позиции в районе Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП… Ответным плотным огнем с позиции ДНР противник понес потери — семь человек убитыми и более десяти ранеными», — сказал представитель оборонного ведомства журналистам.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольники Донецк-Ясиноватая -Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.