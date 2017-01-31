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18:24 (мск), источник: Sputnik.by

Оппозиция хочет «направить» Чернобыльский шлях к Совмину

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Финальный митинг в рамках традиционной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля 2017 года должен пройти у Администрации президента или здания Совета Министров, такое решение содержится в резолюции принятой во вторник по итогам заседания круглого стола «Остановить строительство АЭС в Беларуси».

Источник: Sputnik.by

Круглый стол с участием представителей оппозиционных политических партий и общественных движений, в том числе активистов из Островца, которые выступают против строительства Белорусской Атомной электростанции в Гродненской области оргкомитет по созданию партии Белорусская Христианская Демократия.

«То, что надо остановить строительство БелАЭС, для всех очевидно. Надо определиться, как это сделать. Поэтому мы предлагаем провести “Чернобыльский шлях” не у каплички возле площади Бангалор, куда нас постоянно отправляют власти, а, возможно, у администрации президента или возле здания Совета Министров, чтобы сказать в лицо о проблеме. Поставить вопрос ребром», — сказал на круглом столе сопредседатель оргкомитета Павел Северинец.

Один из участников круглого стола режиссер Алексей Турович предложил переименовать Чернобыльский шлях в Островецкий. Но это предложение решили обсудить на заседании оргкомитета акции 15 февраля.

Участники круглого стола высказались за проведение в Минске представительной международной конференции, посвященной обсуждению и разработке путей прекращения строительства БелАЭС.

Традиционная акция оппозиции «Чернобыльский шлях» проводиться 26 апреля ежегодно с 1989 года в память о годовщине аварии на ЧАЭС. В разные годы требования митингующих менялись — открыть информацию о последствиях аварии на ЧАЭС, прекратить сельхозработы на пострадавших территориях, а в последние годы — свернуть проект БелАЭС.

В последние годы «Чернобыльский шлях» проходил по разрешенному городскими властями маршруту и заканчивался у площади Бангалор.

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