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16:00 (мск), источник: УНИАН

Мининфраструктуры подготовило транспорт для эвакуации жителей Авдеевки

Министерство инфраструктуры Украины организовало собственный штаб и подготовило транспорт на случай эвакуации жителей Авдеевки, пережившей за последние дни более тысячи обстрелов и оставшейся без света, водоснабжения и тепла.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Министерство инфраструктуры организовало свой штаб, с полной координацией с ГСЧС, МВД. Обеспечили транспортные средства на случай, если будет принято решение об эвакуации», — сказал он.

Он также выразил надежду, что украинское командование примет адекватные меры по данной ситуации.

Как сообщал УНИАН, начался интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, ДНРовцы вынуждены были отступить.

Во время отражения штурма Авдеевки погибли несколько украинских военных, еще пятеро получили ранения. Также были ранены трое мирных жителей, в связи с чем прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел как теракт.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прогнозируют обострение ситуации в районе Авдеевки.

Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за напряженной ситуации в Авдеевке.

Кабинет министров Украины рассматривает разные варианты проведения спасательной операции в Авдеевке и мониторит ситуацию ежеминутно.

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