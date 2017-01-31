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15:53 (мск), источник: УралПолит.ру

Вслед за Серебрянкой. Куйвашев дал поручение по ремонту моста через реку Пышма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Тугулымского городского округа Сергею Селиванову обеспечить ремонт моста через реку Пышма. По нему проходит дорога из поселка Заводоуспенское в деревни Бочкари и Остров в Тугулымском районе.

На ремонт моста регион выделит около 20 млн рублей, сообщают в департаменте информационной политики губернатора.

Как отметил во время рабочей встречи с губернатором Сергей Селиванов, дорога через реку Пышма всегда была проблемным объектом, а после весеннего паводка возникла необходимость капитального ремонта моста. Глава Тугулымского городского округа отметил, что соответствующая проектно-сметная документация уже подготовлена.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вопрос состояния сельских дорог в Свердловской области встал наиболее остро после декабрьской пресс-конференции Владимира Путина, когда уральский журналист рассказал о плачевном состоянии дороги до поселка Серебрянка. Президент дал поручение привести дороги на Серебрянку в надлежащее состояние до 1 июня. В связи с этим вчера, 30 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ряд поручений по ремонту дороги до поселка.

Напоминаем, правительство РФ выделило 14,4 млн рублей субсидий на строительство и ремонт сельских дорог в Свердловской области.

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