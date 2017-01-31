Вслед за Серебрянкой. Куйвашев дал поручение по ремонту моста через реку Пышма

На ремонт моста регион выделит около 20 млн рублей, сообщают в департаменте информационной политики губернатора.

Как отметил во время рабочей встречи с губернатором Сергей Селиванов, дорога через реку Пышма всегда была проблемным объектом, а после весеннего паводка возникла необходимость капитального ремонта моста. Глава Тугулымского городского округа отметил, что соответствующая проектно-сметная документация уже подготовлена.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вопрос состояния сельских дорог в Свердловской области встал наиболее остро после декабрьской пресс-конференции Владимира Путина, когда уральский журналист рассказал о плачевном состоянии дороги до поселка Серебрянка. Президент дал поручение привести дороги на Серебрянку в надлежащее состояние до 1 июня. В связи с этим вчера, 30 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ряд поручений по ремонту дороги до поселка.

Напоминаем, правительство РФ выделило 14,4 млн рублей субсидий на строительство и ремонт сельских дорог в Свердловской области.