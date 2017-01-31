«Первые признаки прекращения огня»: Жебривский доложил Порошенко о ситуации под Авдеевкой

Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Петру Порошенко, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Отмечается, что ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро- и газоснабжения Авдеевки.

«После задействования президентом всех международных элементов давления на Россию есть первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется только на Ясиноватском направлении от Авдеевки», — говорится в сообщении.

Как доложил Павел Жебривский, центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме.

В Авдеевке уже организовано 11 пунктов обогрева. По поручению президента палатки и полевые кухни горожанам предоставили также военные. Жители обеспечиваются горячим питанием.

«Донецкая ВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов. Для этого подготовили специальные автобусы. Желающим выехать стоит обращаться в городской совет», — рассказал Цеголко.