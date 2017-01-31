«Первые признаки прекращения огня»: Жебривский доложил Порошенко о ситуации под Авдеевкой
В районе Авдеевки наблюдаются первые признаки прекращения огня.
В районе Авдеевки наблюдаются первые признаки прекращения огня.
Об этом глава Донецкой
Отмечается, что ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро- и газоснабжения Авдеевки.
«После задействования президентом всех международных элементов давления на Россию есть первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется только на Ясиноватском направлении от Авдеевки», — говорится в сообщении.
Как доложил Павел Жебривский, центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме.
В Авдеевке уже организовано 11 пунктов обогрева. По поручению президента палатки и полевые кухни горожанам предоставили также военные. Жители обеспечиваются горячим питанием.
«Донецкая ВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов. Для этого подготовили специальные автобусы. Желающим выехать стоит обращаться в городской совет», — рассказал Цеголко.
Как сообщал УНИАН, с 29 января активно обстреливаются украинские позиции у Авдеевки, а также жилые кварталы. По состоянию на 11.40 сегодня продолжается обстрел Авдеевки из тяжелого вооружения. Есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12.00.