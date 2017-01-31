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17:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Послание Назарбаева: какие поручения дал чиновникам премьер РК

АСТАНА, 31 янв — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений министрам и государственным органам по итогам послания президента страны Нурсултана Назарбаева.

Источник: Sputniknews.kz

В числе прочего Сагинтаев поручил министерству информации и коммуникаций форсировать разработку программы «Цифровой Казахстан», которая предусматривает развитие в стране цифровых технологий. Также глава Кабмина поручил ускорить подготовку законодательных изменений для стимулирования развития в стране IT-технологий.

Ранее Назарбаев заявил о том, что правительство Казахстана должно создать международный технопарк IT-стартапов. В этой связи Сагинтаев поручил министерствам информации, нацэкономики и финансов проработать вопрос создания технопарка и поддержки в виде налоговых льгот, упрощенных визового и трудового режимов. По его словам, необходимо взять на особый контроль вопрос подключения сел к волоконно-оптическим линиям до 2020 года.

Поручение президента о развитии научного и инновационного потенциала на базе вузов, Назарбаев Университета и парка информационных технологий «Алатау» Сагинтаев направил министерству образования и науки.

Базовые отрасли и экспорт

В своем послании президент поручил придать импульс развитию традиционных базовых отраслей республики: промышленности, АПК, транспорту и логистике, строительному сектору и другим.

«Поручаю МИР (министерство по инвестициям и развитию — прим.), Минэнерго, МСХ (министерство сельского хозяйства — прим.) разработать комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года», — сказал Сагинтаев на заседании правительства.

Назарбаев в послании поручил создать при правительстве совет по экспортной политике, в который должны войти представители бизнес-сообщества. До 1 сентября текущего года правительству совместно с акимами и бизнесом необходимо разработать единую экспортную стратегию, отмечал глава государства.

«Поручаю министерству по инвестициям и развитию внести соответствующее предложение, в том числе по созданию при правительстве совета по экспортной политике. Кроме того, до 1 сентября необходимо принять экспортную стратегию», — добавил Сагинтаев.

Привлечение инвестиций

Премьер-министр отметил, что президент поставил задачу по сохранению лидерства в привлечении иностранных инвестиций, до 1 сентября необходимо принять инвестиционную стратегию.

«Женис Махмудович (министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек — прим.), нужно активизировать работу по привлечению транснациональных компаний, которые позволят встраиваться в глобальные цепочки производства, сбыта товаров и услуг», — заявил Сагинтаев.

Министерству энергетики премьер поручил обеспечить до конца года принятие нового кодекса «О недрах» и поправок в налоговое законодательство.

Контроль над исполнением поручений президента в области сельского хозяйства Сагинтаев возложил на главу Минсельхоза Аскара Мырзахметова. К ним относится, например, поручение о бренде Made in Kazakhstan, который должен стать эталоном экологически чистых продуктов питания.

Поручения в сфере развития новой евразийской логистической инфраструктуры глава правительства РК возложил на МИР, МИД и Минэкономики.

Рынок труда

В ходе заседания правительства Сагинтаев затронул и задачи президента по модернизации рынка труда. Как ранее заявил президент, с внедрением новых технологий в традиционных отраслях будут высвобождаться трудовые ресурсы. Поэтому необходимо поддержать процессы мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов, а также из сел в города.

Следует реформировать центры занятости и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам.

«Министерству труда и соцзащиты совместно с акиматами необходимо принять меры по поддержке процессов мобильности рабочей силы, реформировать центры занятости и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам», — сказал Сагинтаев.

Приватизация

В послании глава государства поставил перед правительством и акимами задачу — разработать к 1 июля 2017 года системные меры по дерегулированию бизнеса. Премьер поручил разработать данные меры министерству нацэкономики совместно с палатой предпринимателей «Атамакен».

«На рассмотрение мажилиса парламента мы внесли пятый пакет законодательных поправок для улучшения позиций Казахстана в рейтинге Doing Business. Аскар Узакпаевич (первый вице-премьер Аскар Мамин — прим.), возьмите на контроль ход прохождения законопроекта в парламенте», — поручил Сагинтаев.

Ранее в Казахстане был определен перечень из 800 предприятий для приватизации до 2020 года. Назарбаев в послании поручил правительству ускорить и завершить приватизацию предприятий из этого перечня до конца 2018 года.

«В этой связи необходимо до конца февраля текущего года пересмотреть сроки приватизации по каждому объекту. Прежде всего это касается акимов регионов, на долю которых приходится более 60% всех приватизируемых объектов. Поэтому поручаю министерству финансов установить жесткий контроль процесса реализации объектов. К концу 2018 года не должно остаться ни одного не приватизированного объекта за исключением тех, которые мы выводим на IPO», — сказал Сагинтаев.

Премьер-министр коснулся и критики Назарбаева по недостаточному использованию потенциала государственно-частного партнерства (ГЧП). В этой связи Сагинтаев поручил министерству нацэкономики совместно с акимами пересмотреть подходы и обеспечить активное использование ГЧП. Сагинтаев отметил, что вопросы развития ГЧП являются «персональной ответственностью всех руководителей без исключения».

Медстрахование

Сагинтаев напомнил, что летом этого года в Казахстане будет внедрена система обязательного медицинского страхования. Эту задачу предстоит реализовать министерству здравоохранения.

«До момента ее внедрения необходимо просчитать все риски, чтобы она начала работать эффективно и без “пробуксовки”. Елжан Амантаевич (министр здравоохранения Елжан Биртанов — прим.), нужно обеспечить широкую разъяснительную работу во всех регионах по внедрению этого новшества», — сказал Сагинтаев.

Борьба с терроризмом

Как отмечал Назарбаев в послании, нужно формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений.

«Поручаю министерству по делам религий и гражданского общества принять меры по предупреждению и пропаганде религиозного экстремизма, вести постоянную разъяснительную работу в обществе. Калмуханбет Нурмуханбетович (глава МВД Калмуханбет Касымов — прим.), в местах лишения свободы нужно организовать работу теологических и реабилитационных служб с осужденными лицами. Все эти и другие меры должны быть учтены в разрабатываемой по поручению главы государства программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму», — сказал Сагинтаев.

Назарбаев, касаясь в послании борьбы с киберпреступностью, поручил создать систему «Киберщит Казахстана».

«Поручаю министерствам оборонной и аэрокосмической промышленности, информации и коммуникаций обеспечить совместно с КНБ создание системы «Киберщит Казахстана», — сказал Сагинтаев.

В заключение Сагинтаев поручил министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву подключиться к вопросу формирования нетерпимости к коррупции через интернет и социальные сети.

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