В Крыму готовят закон об инвестиционной деятельности в Республике

Об этом рассказал министр экономического развития РК Андрей Мельников. Кроме того, по его словам, необходимо уже в этом году активизировать деятельность Корпорации развития Крыма.

Корпорация подготовила 10 инвестиционных проектов в различных областях, в том числе по строительству экономжилья для населения, — отметил А. Мельников. Также он считает, что и резиденты СЭЗ недостаточно ответственно относятся к своим обещаниям и реализации проектов. У нас достаточно большое число участников Свободной экономической зоны не представили информации о начале своей деятельности. Мы с этой недели начинаем проверку.

Если участники, а их по нашим оценкам около двухсот, которые не предоставили информацию, и дальше будут так продолжать работу… с ними надо разрывать отношения, в судебном порядке выводить их из этого режима и запускать других, добросовестных, которые действительно хотят и готовы работать, — считает крымский министр.