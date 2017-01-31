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17:28 (мск), источник: РБК - Украина

Украинские войска вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои, — волонтер

Украинские военные вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои. Об этом сообщает волонтер Tim Zlatkin в Facebook.

«В Коминтерново утром зашли, но до сих пор не взяли, бои идут. Успокоились и ждите хотя б сутки зачистки, если таковая и будет. Населенный пунк пока не подконтрольный», — сообщает волонтер.

В зоне АТО за сутки погибли 3 украинских военных, 24 ранены. «За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, 24 бойца были ранены или травмированы. В частности, два воина погибли в Авдеевке, один — в Опытном», — сообщают в МО.

Комментарии
1
Александр
Идти без остановки до Москвы Слава Украине
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