Украинские войска вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои, — волонтер

«В Коминтерново утром зашли, но до сих пор не взяли, бои идут. Успокоились и ждите хотя б сутки зачистки, если таковая и будет. Населенный пунк пока не подконтрольный», — сообщает волонтер.

В зоне АТО за сутки погибли 3 украинских военных, 24 ранены. «За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, 24 бойца были ранены или травмированы. В частности, два воина погибли в Авдеевке, один — в Опытном», — сообщают в МО.