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19:28 (мск), источник: Noi.md

Киртоакэ проигнорировал публичные слушания проблем Кишинева

Конференция по запуску публичных слушаний по проблемам Кишинева прошла во вторник без участия примара Дорина Киртоакэ и его заместителя Нистора Грозаву, которые объяснили это «занятостью и плотным графиком».

Источник: Noi.md

Как передает «ИНФОТАГ», эксперт Института европейских политик и реформ (IPRE) Адриан Ермураки сказал на конференции, что между примэрией и гражданским обществом «нет платформы для обсуждений, и из 793 решений, которые приняла примэрия в 2016 г., только 12 были предварительно вынесены на публичные обсуждения».

Муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов отметил, «что к некоторым проектам, реализуемым с ведома примэрии, не имеют доступа даже муниципальные советники. Одним из таких является утепление зданий в Кишиневе, по которому нет информации».

Муниципальный советник от «Нашей партии» Илиан Кашу сообщил, что в примэрии с 2007 г. существует отдел сельского хозяйства и продовольствия, который занимает историческое здание по улице Вероники Микле, имеет бюджет в 500 тыс. леев, штат из пяти человек, но чем они занимаются, кроме бюрократии, неизвестно.

Эксперты предоставили проект по сотрудничеству и участию гражданского общества по трем направлениям: транспортная инфраструктура, развитие деловой среды и реформа публичных властей. Он предполагает подключение независимых экспертов к обсуждению решений примэрии по этим вопросам.

«Примэрия нуждается в реформировании, поскольку не отвечает потребностям столицы. Но необходим объективный диалог, а не конфронтация», — подытожил дискуссию эксперт IPRE Руслан Кодряну.

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