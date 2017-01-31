Чеботарь о расследовании дел против судей и прокуроров

С этим уточнением выступил министр юстиции Владимир Чеботарь, чтобы, по его словам, «рассеять домыслы», появившиеся в прессе, касающиеся хода расследования дел, инициированных властями. Он отметил, что в течение года было возбуждено 11 дел против судей, прокуроров и должностных лиц, ответственных за осуждение Молдовы в ЕСПЧ, чтобы обязать их возместить убытки, выплаченные государством — 1, 61 млн леев.

Первым выигранным гражданским делом было 25 октября 2016 года. Буюканский суд обязал заместителя примара Кишинева Владимира Котеца выплатить в пользу государства около 20 тысяч леев за неисполнение судебного решения, пояснил министр. Кроме того, суд сектора Чеканы обязал полицейских Александра Мокану и Георгия Вуткарева выплатить в пользу государства около 50 тысяч леев за акты пыток и нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, совершенные в апреле 2009 года.

«Процесс является трудоемким, он занимает много времени, потому что есть большее сопротивление представителей судебных органов в отношении представленных дел. Я абсолютно уверен, что мы добьемся успеха, и приложим все усилия, чтобы добиться справедливого и одинакового применения закона в отношении всех граждан. Люди, на которых подало в суд наше государство, будут компенсировать денежную стоимость нематериального и материально ущерба, затрат и расходов, понесенных Молдовой за нарушение прав граждан и представителей бизнеса», — заявил Владимир Чеботарь.

В течение 2016 года представители Министерства юстиции приняли участие в 50 судебных заседаниях, в 2017 году — в трех, еще четыре заседания запланированы на февраль и март.

Напомним, что в январе 2016 года Министерство юстиции впервые инициировало гражданские иски о взыскании денежных сумм в порядке регресса в отношении лиц, занимающих высокие государственные должности: судей, прокуроров и государственных должностных лиц, виновных в осуждении Республики Молдова в ЕСПЧ.