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19:44 (мск), источник: УНИАН

Порошенко поручил Елисееву немедленно вынести вопрос по Авдеевке на рассмотрение Совбеза ООН

Глава государства Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Источник: УНИАН

Об этом Порошенко сказал на совещании с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации с безопасностью в районе промзоны в Авдеевке Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам Порошенко, «сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров».

«Я хотел бы подчеркнуть, что в тех условиях, как ведут себя российские боевики — на сегодняшний день, впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены “Грады”, массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, — если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?» — сказал Порошенко.

Президент заявил, что в связи с развертыванием боевых действий задействовал все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня. Украинская сторона обратилась к ОБСЕ, даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Кроме того, дано задание сегодня организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Информированы об обострении ситуации партнеры в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе, НАТО.

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