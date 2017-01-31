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19:36 (мск), источник: УНИАН

Financial Times связывает обострение в Авдеевке с разговором Трампа и Путина

Киев обвинил пророссийских сепаратистов в попытках захватить позиции сил АТО к северу от Донецка, на что в ответ украинские военные пошли в контратаку, захватив стратегически важные позиции.

Источник: УНИАН

Как пишет Financial Times, атака сил «ДНР» имела место в аккурат после того, как Дональд Трамп провел свой первый телефонный звонок в качестве президента США со своим российским коллегой Владимиром Путиным, обсуждая как украинский, так и сирийский конфликты.

«В Киеве выросли опасения, что Трамп, который хочет перезагрузки отношений с Россией в рамках единой борьбы с ИГИЛ, может снять санкции с Москвы… или признать незаконную аннексию Крыма», — отмечает издание.

Издание напоминает, что, по словам Трампа, о снятии санкций говорить «очень рано», хоть этот вопрос, как сообщалось, рассматривается.

В Москве, в свою очередь, высоко оценили первый телефонный разговор между Путиным и Трампом как хорошее начало для улучшения двусторонних отношений. Так, по словам Лаврова, президенты США и России показали, что они хотят диалога, основанного не на «морализаторстве», а на признании национальных интересов обеих сторон.

Кроме этого, как отмечается, тема обострения на Донбассе была главной на повестке дня переговоров в Берлине в понедельник между Петром Порошенко, президентом Украины, и Ангелой Меркель, канцлером Германии. «Соглашение о прекращении огня не работает. Ситуация в сфере безопасности на линии соприкосновения вызывает опасения», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции.

Канцлер Германии является убежденным сторонником сохранения трансатлантических санкций в отношении России, пока сепаратисты не поддерживают прочного прекращения огня и урегулирования. Однако немецкие чиновники обеспокоены тем, что если США выпадает из режима санкций, то консенсус ЕС о санкциях также может сломаться: Италия, Греция, Болгария и Словакия являются одними из стран, которые неоднократно подвергли сомнению санкционную политику.

Как сообщал УНИАН, 28 января Трамп и Путин около 45 минут общались по телефону. В Белом доме заявили, что разговор президентов стала значимым началом в улучшении отношений между США и РФ. В то же время пресс-служба Кремля заявила, что Путин и Трамп договорились наладить партнерские отношения по поводу конфликта в Украине.

Напомним, с 29 января очень активно обстреливаются украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы.

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