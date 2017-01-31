Началось срочное заседание ОБСЕ по Авдеевке — МИД

Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее Беца сообщала, что заседание Постоянного совета ОБСЕ относительно обострения ситуации на Донбассе состоится в Вене по требованию Украины.

По ее словам, для Украины важно донести до международного сообщества, до 57 стран-участниц ОБСЕ, последнюю информацию о ситуации в Авдеевке.

Заседание Постоянного совета ОБСЕ проходят в закрытом режиме.

С 29 января очень активно обстреливаются украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы.

В целом обострилась ситуация по всей линии разграничения. По данным штаба АТО, с 29 января в результате боевых действий погибли семь украинских военных, более 30 получили ранения.