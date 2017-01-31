Началось срочное заседание ОБСЕ по Авдеевке — МИД
Началось заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно ситуации вблизи Авдеевки.
Началось заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно ситуации вблизи Авдеевки.
Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter.
Как сообщал УНИАН, ранее Беца сообщала, что заседание Постоянного совета ОБСЕ относительно обострения ситуации на Донбассе состоится в Вене по требованию Украины.
По ее словам, для Украины важно донести до международного сообщества, до 57
Заседание Постоянного совета ОБСЕ проходят в закрытом режиме.
С 29 января очень активно обстреливаются украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы.
В целом обострилась ситуация по всей линии разграничения. По данным штаба АТО, с 29 января в результате боевых действий погибли семь украинских военных, более 30 получили ранения.
30 января Авдеевка