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19:40 (мск), источник: УНИАН

Началось срочное заседание ОБСЕ по Авдеевке — МИД

Началось заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно ситуации вблизи Авдеевки.

Источник: УНИАН

Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее Беца сообщала, что заседание Постоянного совета ОБСЕ относительно обострения ситуации на Донбассе состоится в Вене по требованию Украины.

По ее словам, для Украины важно донести до международного сообщества, до 57 стран-участниц ОБСЕ, последнюю информацию о ситуации в Авдеевке.

Заседание Постоянного совета ОБСЕ проходят в закрытом режиме.

С 29 января очень активно обстреливаются украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы.

В целом обострилась ситуация по всей линии разграничения. По данным штаба АТО, с 29 января в результате боевых действий погибли семь украинских военных, более 30 получили ранения.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

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