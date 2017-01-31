Рогозин раскрыл причину отзыва двигателей «Протона-М»

Культура производства там [на Воронежском механическом заводе] крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь

Он добавил, что поручил Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства, а также выявить людей, которые имеют отношение к производству техники на заводе: «Если эти люди получают по 12−15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям».

«За ближайшее время я надеюсь получить от Роскосмоса подобного рода информацию и получить перечень конкретных мер, которые будут направлены на то, чтобы наказать разгильдяев и негодяев, которые фактически сегодня поставили под сомнение на целых 3,5 месяца пуски из-за того, что кто-то чего-то там украл, кто-то ненадежно присматривал и кто-то пропустил через свой собственный фильтр контроля эту технику на производство», — заключил вице-премьер.

25 января представитель Роскосмоса рассказал, что в ходе огневых испытаний двигателей второй и третьей ступеней «Протонов-М» были выявлены технологические проблемы. Выяснилось, что при производстве вместо штатного припоя с примесью драгметаллов использовался менее дорогостоящий.

Ранее сообщалось, что в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливаемых на вторую и третью ступени ракеты «Протон-М», обнаружены неполадки. При этом «неликвидные компоненты» использовались во всех подобных двигателях, выпущенных на Воронежском механическом заводе за последние несколько лет. Контроль качества, осуществляемый на дочернем предприятии «Центра Хруничева», в течение этого времени не выявлял подобного рода нарушений.