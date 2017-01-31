В Екатеринбурге ликвидируют подразделение МВД России

В Екатеринбурге ликвидируется отдел «Урал», входящий в региональную структуру Главного управления собственной безопасности МВД. Решение об этом принято главой ведомства генералом Владимиром Колокольцевым и оглашено на прошедшей накануне коллегии ГУСБ в Москве, сообщил источник «АиФ-Урал» в силовом ведомстве.

Одновременно с «Уралом», сотрудники которого работали на территории всего УрФО, а также в Оренбуржье и Пермском крае, ликвидируется еще пять аналогичных межтерриториальных структур по всех России — от Дальнего Востока до Кавказа и Запада РФ, входящих в так называемое 5-е управление ГУСБ МВД. «Всем сотрудникам, ранее работавшим от “федералов” в территориях предложено перевестись в Москву, поскольку на “земле” оперативной работой в привычном смысле работать будет некому — не будет структуры. Планируется, что работа будет выездная — командировки из столицы в регионы. Приказа о ликвидации еще нет, но он находится в стадии подготовки», — сообщил инсайдер, добавив, что сомневается в эффективности ожидающейся схемы.

Полномочия представительства федерального ведомства позволяли осуществлять контроль даже над деятельностью руководителей региональных управлений МВД. В частности, отдел «Урал» в 2015—2016 годах ликвидировал устойчивую криминальную группу в руководстве Курганского УМВД, отправив на скамью подсудимых его руководителя генерала Решетникова с заместителями. Кроме прямой коррупции подразделения ГУСБ в регионах отслеживали связи полицейских, фиксировали наличие бизнес-интересов, а также проводили оперативную проверку офицеров, назначаемых на высокие должности.