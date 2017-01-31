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21:12 (мск), источник: УНИАН

Украинцы получили «безвиз» из Сент-Китс и Невис

Украинцы получили возможность путешествовать в Сент-Китс и Невис без виз. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД в Facebook.

Источник: УНИАН

«27 января 2017 года вступило в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис о взаимной отмене визовых требований, подписанное 22 сентября 2016 года», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что согласно Соглашению граждане Украины и Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис — предъявители любых типов паспортов, независимо от цели поездки, могут въезжать, проезжать транзитом и пребывать на территории договаривающихся сторон без необходимости оформления виз при условии, что продолжительность пребывания не превышает 90 дней.

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