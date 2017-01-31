Украинцы получили «безвиз» из Сент-Китс и Невис

«27 января 2017 года вступило в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис о взаимной отмене визовых требований, подписанное 22 сентября 2016 года», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что согласно Соглашению граждане Украины и Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис — предъявители любых типов паспортов, независимо от цели поездки, могут въезжать, проезжать транзитом и пребывать на территории договаривающихся сторон без необходимости оформления виз при условии, что продолжительность пребывания не превышает 90 дней.