Приставы принудительно доставили Навального в Киров

Источник: AP 2016

«Сотрудники УФССП по Москве принудительно доставили самолетом А. Навального в Киров. Они разместились в гостинице и завтра утром сопроводят его в судебное заседание», — сказал Коробицын во вторник вечером «Интерфаксу». Это было сделано по постановлению Ленинского районного суда Кирова. Ранее судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о приводе на судебное заседание Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес», из-за их неявки в суд.

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Приговор по делу «Кировлеса» был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского государственного предприятия. Навального и Офицерова взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей. Ранее по данному делу в особом порядке был осужден по той же статье заключивший сделку со следствием экс-гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев, который дал показания против Навального и Офицерова как на следствии, так и в суде, а вынесенный ему приговор зафиксировал сам факт хищения по обстоятельствам дела против оппозиционера и бизнесмена.

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