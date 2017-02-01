Приставы принудительно доставили Навального в Киров

«Сотрудники УФССП по Москве принудительно доставили самолетом А. Навального в Киров. Они разместились в гостинице и завтра утром сопроводят его в судебное заседание», — сказал Коробицын во вторник вечером «Интерфаксу». Это было сделано по постановлению Ленинского районного суда Кирова.
Ранее судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о приводе на судебное заседание Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес», из-за их неявки в суд.
Приговор по делу «Кировлеса» был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского государственного предприятия. Навального и Офицерова взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.
Ранее по данному делу в особом порядке был осужден по той же статье заключивший сделку со следствием экс-гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев, который дал показания против Навального и Офицерова как на следствии, так и в суде, а вынесенный ему приговор зафиксировал сам факт хищения по обстоятельствам дела против оппозиционера и бизнесмена.
Защита Навального и Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство, который в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей. ЕСПЧ постановил, что действия, которые суд счел преступными, неотличимы от законной предпринимательской деятельности, «иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых».
Позднее ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение. Он также постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро.
Президиум Верховного суда (ВС) РФ 16 ноября 2016 года по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением Европейского суда по правам человека отменил приговор Навальному и Офицерову. В итоге новое рассмотрение дела началось в Ленинском районном суде Кирова 5 декабря 2016 года.