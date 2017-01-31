Президент Израиля извинился перед Мексикой за слова премьер-министра

В заявлении, распространенном администрацией Ривлина, говорится, что он позвонил президенту Мексики, чтобы устранить возникшее «недопонимание», и сожалеет о том, что оно было воспринято как оскорбление.

«У нас нет намерения сравнивать ситуацию вокруг безопасности (границ) Израиля и нужд, которые с ней связаны, с обстоятельствами в странах, с которыми нас связывают дружеские отношения», — заявил он. «Я уверен, что мы сможем забыть этот инцидент», — добавил Ривлин.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем твиттере: «Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля, и она остановила всю нелегальную иммиграцию. Отличный результат. Отличная идея».