Президент Израиля извинился перед Мексикой за слова премьер-министра
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Президент Израиля Реувен Ривлин извинился перед своим мексиканским коллегой Пеньей Ньето за высказывание
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Президент Израиля Реувен Ривлин извинился перед своим мексиканским коллегой Пеньей Ньето за высказывание
В заявлении, распространенном администрацией Ривлина, говорится, что он позвонил президенту Мексики, чтобы устранить возникшее «недопонимание», и сожалеет о том, что оно было воспринято как оскорбление.
«У нас нет намерения сравнивать ситуацию вокруг безопасности (границ) Израиля и нужд, которые с ней связаны, с обстоятельствами в странах, с которыми нас связывают дружеские отношения», — заявил он. «Я уверен, что мы сможем забыть этот инцидент», — добавил Ривлин.
Ранее
После этого власти Мексики потребовали от