Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Что нового в лечении рака
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
В Японии боль в спине лечат пеленанием
Ученые научились стирать плохие воспоминания
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
31 января, источник: Интерфакс

Президент Израиля извинился перед Мексикой за слова премьер-министра

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Президент Израиля Реувен Ривлин извинился перед своим мексиканским коллегой Пеньей Ньето за высказывание премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который горячо поддержал строительство стены на границе с США, передает во вторник The Guardian.

Источник: AP 2016
Читайте также
Мэр Берлина написал письмо Трампу

В заявлении, распространенном администрацией Ривлина, говорится, что он позвонил президенту Мексики, чтобы устранить возникшее «недопонимание», и сожалеет о том, что оно было воспринято как оскорбление.

«У нас нет намерения сравнивать ситуацию вокруг безопасности (границ) Израиля и нужд, которые с ней связаны, с обстоятельствами в странах, с которыми нас связывают дружеские отношения», — заявил он. «Я уверен, что мы сможем забыть этот инцидент», — добавил Ривлин.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем твиттере: «Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля, и она остановила всю нелегальную иммиграцию. Отличный результат. Отличная идея».

После этого власти Мексики потребовали от Тель-Авива официальных извинений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный удар
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
В Эрмитаже полицейские и сотрудники ФСБ проводят обыски
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Рогозин сравнил с диверсией зарплаты на производстве «Протона-М»
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь