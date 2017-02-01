Дмитрий Рогозин связал дефекты двигателей «Протона» с зарплатами на Воронежском мехзаводе

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал причинами некачественной сборки двигателей ракет-носителей «Протон-М» слабую культуру производства на воронежском мехзаводе и низкую зарплату работников, сообщило агентство РИА «Новости» во вторник, 31 января. По мнению Рогозина, завод необходимо перевооружить.

Вице-премьер и председатель наблюдательного совета «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин побывали в Воронеже 28 января. Ранее «Роскосмос» отозвал на ВМЗ двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М».

— Культура производства на Воронежском механическом заводе крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства — ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12−15 тыс. рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям, — рассказал Дмитрий Рогозин.

Контекст

За последние годы произошло несколько аварий, связанных с ошибками воронежских конструкторов. В мае 2015 года с космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом MexSat-1. На 497 секунде у аппарата отказал двигатель третьей ступени, выпущенный в 2013 году на Воронежском мехзаводе. Крушение «Протона» с воронежским двигателем обошлось бюджету в 57 млн рублей. По факту аварии возбудили уголовное дело. Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров заявил об увольнении гендиректора КБХА, где был разработан двигатель. Комаров связал увольнение с аварией «Протона».

Космический корабль «Прогресс МС-04» потерпел крушение в 2016 году из-за производственного дефекта воронежского двигателя. Гендиректор ВМЗ Иван Коптев уволился в связи с «неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».