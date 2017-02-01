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00:10 (мск), источник: УНИАН

Совбез ООН сегодня в закрытом режиме рассмотрит ситуацию на Донбасcе

Совет Безопасности ООН сегодня в закрытом режиме рассмотрит обострение ситуации на Донбасcе.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает в Twitter Радио ООН.

«По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за эскалации ситуации на Донбассе и обстрелов Авдеевки.

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