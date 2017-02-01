Совбез ООН сегодня в закрытом режиме рассмотрит ситуацию на Донбасcе
Совет Безопасности ООН сегодня в закрытом режиме рассмотрит обострение ситуации на Донбасcе.
Совет Безопасности ООН сегодня в закрытом режиме рассмотрит обострение ситуации на Донбасcе.
Об этом сообщает в Twitter Радио ООН.
«По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины», — говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу