Новеллы-2017: что изменится в российских законах в феврале

Нововведения традиционно связаны с вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются налогового и пенсионного законодательства, правил проведения госзакупок и оказания госуслуг, а также приватизации жилья.

С 1 февраля 2017 года оформление и выдача загранпаспорта, выдача и замена паспортов гражданина России, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений должны будут производиться в МФЦ.

Выдача загранпаспорта «нового поколения» должна проводиться не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. чел.

Налоги

С 1 февраля 2017 года будет регистрироваться только контрольно-кассовая техника, которая обеспечивает передачу фискальных данных в электронной форме.

16 февраля истекает срок уведомления налоговых органов о переходе на единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) организациями и ИП, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям.

С 28 февраля должна будет применяться новая форма налоговой декларации по транспортному налогу.

С 28 февраля должна будет применяться новая форма налоговой декларации по НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме.

Банки и финансы

1 февраля вносятся изменения в порядок формирования кредитными организациями резерва на возможные потери, касающиеся исключения из портфелей однородных требований элементов расчетной базы резерва.

Закупки

С 1 февраля при закупках лекарственных препаратов в перечень сведений, включаемых в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, должны включаться: наименование лекарственного средства, номер регистрационного удостоверения и сведения о его держателе; наименование производителя; лекарственная форма; дозировка; количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке.

До 1 февраля заказчики, включенные в перечень организаций, обязанных закупать инновационную продукцию, должны разместить в единой информационной системе первый отчет о закупках инновационной продукции в 2016 году.

С 1 февраля 2017 года мониторинг соответствия годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной и высокотехнологичной продукции должны проводить АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Пенсионное обеспечение