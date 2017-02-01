Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В больнице брошенная пациентка шесть часов валялась на полу
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
В Госдуме призвали перестать церемониться с Порошенко - СМИ
В армии Украины сказали о «сдохших» БМП Порошенко
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Разговор с Путиным стал для Трампа важнее звонка Меркель – Bild
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10:06 (мск), источник: РБК

Новеллы-2017: что изменится в российских законах в феврале

С началом нового месяца в России традиционно вступит в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер нашей жизни. Главные из них — в материале РБК.

Источник: Reuters

Нововведения традиционно связаны с вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются налогового и пенсионного законодательства, правил проведения госзакупок и оказания госуслуг, а также приватизации жилья.

Недвижимость

28 февраля истекает срок бесплатной приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых гражданами России.

Госуслуги

Источник: РИА "Новости"

С 1 февраля 2017 года оформление и выдача загранпаспорта, выдача и замена паспортов гражданина России, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений должны будут производиться в МФЦ.

  • Выдача загранпаспорта «нового поколения» должна проводиться не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. чел.

Налоги

С 1 февраля 2017 года будет регистрироваться только контрольно-кассовая техника, которая обеспечивает передачу фискальных данных в электронной форме.

  • 16 февраля истекает срок уведомления налоговых органов о переходе на единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) организациями и ИП, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям.
  • С 28 февраля должна будет применяться новая форма налоговой декларации по транспортному налогу.
  • С 28 февраля должна будет применяться новая форма налоговой декларации по НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме.

Банки и финансы

1 февраля вносятся изменения в порядок формирования кредитными организациями резерва на возможные потери, касающиеся исключения из портфелей однородных требований элементов расчетной базы резерва.

Закупки

С 1 февраля при закупках лекарственных препаратов в перечень сведений, включаемых в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, должны включаться: наименование лекарственного средства, номер регистрационного удостоверения и сведения о его держателе; наименование производителя; лекарственная форма; дозировка; количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке.

  • До 1 февраля заказчики, включенные в перечень организаций, обязанных закупать инновационную продукцию, должны разместить в единой информационной системе первый отчет о закупках инновационной продукции в 2016 году.
  • С 1 февраля 2017 года мониторинг соответствия годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной и высокотехнологичной продукции должны проводить АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Пенсионное обеспечение

Источник: РИА

1 февраля повышается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей.

  • 11 февраля истекает срок, в который НПФ должны обеспечить выявление рисков, связанных с осуществляемой ими деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Судопроизводство

С 1 февраля предусматривается возможность передачи в третейский суд отдельных корпоративных споров на основании заключения арбитражных соглашений.

СМИ

До 15 февраля иностранные юридические лица и российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, являющихся учредителями СМИ или редакциями СМИ, должны передать в Роскомнадзор сведения о соблюдении требований Федерального закона № 305-ФЗ, предусматривающего лимит доли участия иностранных лиц в СМИ 20%.

Комментарии
6
Виктор Гущин
РБК, не знаю, с какого перепугу или перепуту, - предупреждаю, мой неологизм к Путину никакого отношения не имеет, - а всаего лишь значит: день "перепутали» спозаранку. Посмотрите на календарь, сегодня не Первое апреля в всего лишь 1 февраля. Ну и шуточки у вас, коллеги с РБК!!! Опубликовали вместо реестра нормативных документов, прогноз Гидрометиоцентра: вплоть до 2018 года:" Маразм будет и дальше крепчать с переменным неуспехом, иногда с лихими законотворческими порывами, местами до полного пи...деца."
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Алексей Матюнин
Что значит "в "занюханой" среде передачи информации"? можете пояснить?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Патраков Владимир
согласен с АБ, введение онлайн касс в нашей "занюханой" среде передачи информации-это или безумие, или некомпетентность, или вредительство-выбирай кто как хочет, но точно хамство в сторону малого бизнеса
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Основные нововведения 2017 года
© Ньюстюб
Кремль отреагировал на обострение боев на Донбассе
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Представителям Белого дома запретили выступать на CNN
Число выезжающих за границу россиян за год сократилось вдвое
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь