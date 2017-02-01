Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Известной модели грозит 7 лет за кражу алкоголя в Москве
СМИ: покушение на Кадырова организовал его "кровный враг"
Какую тайну скрывал звезда СССР Владимир Коренев
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Черная пурга сносит крыши и сдувает прохожих (видео)
Известный музыкант погиб в Тайланде (видео)
"Огромные потери": ДНР про погибших среди ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
9NASA показало посадку зонда на Титан
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
01:41 (мск), источник: ТАСС

В Белом доме отложили подписание указа по кибербезопасности

Пресс-секретарь Дональда Трампа не предоставил никаких объяснений и не сообщил, собирается ли президент США все же подписать этот документ.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп во вторник не будет подписывать указ, касающийся кибербезопасности. Об этом сообщили аккредитованные при Белом доме журналисты со ссылкой на заместителя пресс-секретаря американского лидера Стефани Гришэм.

Читайте также
Обама поддержал протесты против Трампа

Никаких объяснений предоставлено не было, неизвестно также, собирается ли глава государства все же подписать этот документ, а также когда это может произойти.

Как сообщали ранее СМИ, Трамп в своем указе намерен потребовать от руководителей профильных ведомств подготовить план модернизации «устаревающих информационных систем». Кроме того, как ожидается, Административно-бюджетное управление Белого дома будет играть центральную роль в оценке киберугроз, касающихся всей исполнительной ветви власти.

Трамп также якобы планировал дать поручение провести оценку средств, используемых США для проведения атак и организации защиты в киберпространстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины
В Эрмитаже полицейские и сотрудники ФСБ проводят обыски
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Рогозин сравнил с диверсией зарплаты на производстве «Протона-М»
В правительстве собрались ввести маркировку полезности продуктов
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018 Международный паралимпийский комитет отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь