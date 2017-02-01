В Белом доме отложили подписание указа по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп во вторник не будет подписывать указ, касающийся кибербезопасности. Об этом сообщили аккредитованные при Белом доме журналисты со ссылкой на заместителя
Никаких объяснений предоставлено не было, неизвестно также, собирается ли глава государства все же подписать этот документ, а также когда это может произойти.
Как сообщали ранее СМИ, Трамп в своем указе намерен потребовать от руководителей профильных ведомств подготовить план модернизации «устаревающих информационных систем». Кроме того, как ожидается,
Трамп также якобы планировал дать поручение провести оценку средств, используемых США для проведения атак и организации защиты в киберпространстве.