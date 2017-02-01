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10:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

К краснодарским чиновникам появились вопросы по строительству

По делу о хищении средств на перинатальный центр проведены следственные мероприятия.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», краснодарские следователи допросили заместителя главы региона Юрия Гриценко в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 млн руб. из краевого бюджета, предназначенных для строительства перинатального центра в Сочи. Следствие проверяет информацию о том, что для вывода средств мог использоваться КБ «Кубанский универсальный банк», у которого в октябре прошлого года была отозвана лицензия.

Как сообщили источники «Ъ», во второй половине дня в понедельник в администрации Краснодарского края были проведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). Ранее в администрации края уже проводилась масштабная выемка документов. В региональных управлениях ФСБ России и Следственного комитета РФ следственно-оперативные мероприятия не комментируют. По данным же собеседников «Ъ», группа следователей и оперативников численностью около 15 человек на двух микроавтобусах «Газель» прибыла к зданию администрации в 16:30. Около 19:00 из главного входа в сопровождении трех сотрудников правоохранительных органов вышел заместитель главы края Юрий Гриценко. Чиновник вместе с сопровождавшими сел в микроавтобус, который направился в сторону краевого управления ФСБ. Как стало позже известно «Ъ», Юрий Гриценко был допрошен в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, также ответил на вопросы следствия и один из его подчиненных. Юрий Гриценко является заместителем главы Краснодарского края с октября 2015 года, курирует строительную сферу. Ранее он был депутатом городской думы Краснодара.

Между тем помощник вице-губернатора Гриценко Ольга Котешева отрицает визит сотрудников правоохранительных органов, она заявила «Ъ», что в 19:00 в понедельник господин Гриценко находился на рабочем месте. На сайте же департамента СМИ администрации края во вторник появилась информация о том, что вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко провел личный прием граждан.

По данным источников «Ъ», в настоящее время следствие проверяет законность использования 200 млн руб., выделенных в рамках краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011−2016 годы» для строительства перинатального центра в Сочи. Конкурс на выполнение первого этапа проекта с суммой вложений 1,6 млрд руб. в октябре 2014 года выиграло ООО «Строительная компания “Кубань”», заказчиком объекта является ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Ввод в эксплуатацию первой очереди перинатального центра, намеченный на конец 2016 года, перенесен. При этом в арбитражном суде края находится заявление о банкротстве строительной компании «Кубань», в прошлом году в отношении нее возбуждено 16 исполнительных производств.

По версии следствия, часть средств застройщика или его контрагентов находилась на расчетном счете в ООО «КБ “Кубанский универсальный банк”», у которого 27 октября 2016 года Центробанк отозвал лицензию, а 23 января 2017 года кредитное учреждение было признано банкротом. В частности, в банке зависли 100 млн руб. компенсационного фонда саморегулируемой организации РОСК, в которую входило ООО «СК “Кубань”», — информация об этом размещена на сайте СРО. Учредителем Кубанского универсального банка была администрация муниципального образования город Краснодар. По предположению следствия, должностным лицам было заранее известно о предбанкротном состоянии банка, чем они воспользовались для хищения средств.

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