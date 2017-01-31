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02:00 (мск), источник: Интерфакс

Большинство американцев поддержали иммиграционный указ Трампа

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Большинство американцев поддерживают указ Дональда Трампа, временно запретивший въезд в страну для граждан семи стран с преимуществено мусульманским населением, сообщает во вторник The Hill, ссылаясь на данные опроса Reuters/Ipsos.

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49% респондентов полностью или частично согласны с решением президента. Против высказался 41%, еще 10% не определились с ответом.

Почти каждый третий опрошенный заявил, что стал чувствовать себя в большей безопасности после того, как был издан иммиграционный указ.

Почти столько же (38%) уверены, что Америка показывает остальному миру хороший пример борьбы с терроризмом, однако 41% с ними не согласен.

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Это вызвало массовые протесты, решение президента осудили многие политики в Америке и за ее пределами.

Комментарии
3
Ксарт
Настоящая демократия, президент решил, народ поддержал, а значит все правомерно. Но почему то недалекие люди ассоциируют слово демократия со словом свобода для всех без исключения, забыл в том что демократия это власть народа, а то есть большинства.
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Алла Кудлаева
Уверена, что популярность Трампа в США будет только расти. Конечно, самых упертых либерастов ему на свою сторону не переманить, но центристы в конце-концов к нему примкнут.
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Vadym Kachyrovskiy
Согласен с Трампом! Правильно делает! И ведь наведёт порядок у себя в стране! И нечего лезть в ЕВРОПУ!
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