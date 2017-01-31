Большинство американцев поддержали иммиграционный указ Трампа

49% респондентов полностью или частично согласны с решением президента. Против высказался 41%, еще 10% не определились с ответом.
Почти каждый третий опрошенный заявил, что стал чувствовать себя в большей безопасности после того, как был издан иммиграционный указ.
Почти столько же (38%) уверены, что Америка показывает остальному миру хороший пример борьбы с терроризмом, однако 41% с ними не согласен.
27 января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Это вызвало массовые протесты, решение президента осудили многие политики в Америке и за ее пределами.