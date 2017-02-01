Востребованность Свободного порта Владивосток превзошла все наши ожидания — Юрий Трутнев

Владивосток, 1 февраля, PrimaMedia.

Режим Свободного порта Владивосток оказался востребован у бизнеса, а интерес к нему превзошел все первоначальные ожидания его разработчиков, заявил полномочный представитель президента в ДФО — вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев по итогам заседания наблюдательного совета СПВ. Льготный режим уже приносит пользу Дальнему Востоку, но больших налоговых поступлений в ближайшее время ждать не стоит, заявил Трутнев журналистам.

Очередное заседание Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток прошло во вторник, 31 января в столице Приморья. По его итогам были утверждены заявки еще 38 компаний, выразивших желание стать пользователями «нового порто-франко».

— Общее количество резидентов уже перевалило за 160, и есть еще заявки, которые рассматриваются и уточняются. Мы превзошли все первоначальные ожидания по количеству резидентов. Мне это кажется хорошим сигналом. Людям удобно работать в рамках оболочки Свободного порта, это уже очевидно, — сказал полпред журналистам после заседания.

Он добавил, что уже в ближайшее время количество резидентов Свободного порта Владивосток увеличится.

Не готов строить прогнозы, но точно уже в самое ближайшее время мы перевалим цифру 200 по Владивостоку. То, что уже сегодня по 10−20 заявок появляются по другим четырем территориям, которые мы создали в соответствии с законом (о Свободных портах Дальнего Востока — прим.ред.), говорит о том, что эта оболочка приносит пользу развитию Дальнего Востока и РФ, — добавил Трутнев.

В то же время, отметил полпред президента, пока очень рано говорить о больших налоговых поступлениях от резидентов СПВ, а польза для региона заключается в общем росте экономических показателей, появлении новых конкурентоспособных предприятий и новых рабочих мест для дальневосточников.