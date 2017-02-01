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03:33 (мск), источник: Интерфакс

Правительство приняло концептуальное решение о повышении пенсионного возраста

«Известия» сообщают, что соцблок, который публично выступает против реформы, уже готовит новые расчеты к 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Решение о повышении пенсионного возраста россиян в правительстве РФ уже принято, обсуждается вопрос о параметрах повышения, сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

«Сам вопрос о повышении уже концептуально решен», — приводятся в статье слова одного из источников.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники «Известий». Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год.

Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, сообщили источники «Известий».

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В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал «Известиям» один из участников правительственных совещаний.

«Соцблок и дальше будет выступать публично против повышения пенсионного возраста, однако они понимают, что принципиально решение уже принято, и решили подстраховаться расчетами», — сказал источник газеты, близкий к правительству.

Между тем в пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Это также подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок.

В свою очередь источник газеты отметил, что объявить о повышении пенсионного возраста могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.
Комментарии
3
Наталья Елисеева
А что еще ожидать от этой власти. Надо дружно идти на выборы и очень серёзно подумать - а стоит ли голосовать за нынешних кремлядей.
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ALEX-MGD
Не хотят кремляди заставлять тунеядцев платить хотя бы за себя по 2 т.р. в месяц, а ведь их много ( по разным данным от 25 до 30 миллионов), и все претендуют на пенсию, социальное обеспечение и т.д. Проще нагнуть стариков, заставить их работать до смерти. Зачем нужен вообще пенсионный фонд с их работниками, которых 120 тысяч. А ведь всю эту контору надо содержать за счет трудящихся. Не проще ли перечислять работодателю на какой-нибудь социальный личный счет его деньги, предназначенные на его социальные нужды с правом получения от туда пенсию при достижении пенсионного возраста. Вот только продумать нужно, как это безболезненно сделать.
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игорь карпеев
Выборы в очередной раз показали ,что "учительница" с кипой бюллетеней у избирательной урны - это местный "владыка" в день голосования...нету доверия и электронной сети по передаче результатов голосования в Москву.
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