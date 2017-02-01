Правительство приняло концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
«Известия» сообщают, что соцблок, который публично выступает против реформы, уже готовит новые расчеты к 2018 году.
«Известия» сообщают, что соцблок, который публично выступает против реформы, уже готовит новые расчеты к 2018 году.
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Решение о повышении пенсионного возраста россиян в правительстве РФ уже принято, обсуждается вопрос о параметрах повышения, сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.
«Сам вопрос о повышении уже концептуально решен», — приводятся в статье слова одного из источников.
Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники «Известий». Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.
Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год.
Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, сообщили источники «Известий».
В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал «Известиям» один из участников правительственных совещаний.
«Соцблок и дальше будет выступать публично против повышения пенсионного возраста, однако они понимают, что принципиально решение уже принято, и решили подстраховаться расчетами», — сказал источник газеты, близкий к правительству.
Между тем в
В свою очередь источник газеты отметил, что объявить о повышении пенсионного возраста могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.