Правительство приняло концептуальное решение о повышении пенсионного возраста

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Решение о повышении пенсионного возраста россиян в правительстве РФ уже принято, обсуждается вопрос о параметрах повышения, сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

«Сам вопрос о повышении уже концептуально решен», — приводятся в статье слова одного из источников.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники «Известий». Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.