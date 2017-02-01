Жебривский прокомментировал текущую ситуацию в Авдеевке

«Сегодня катастрофы особо нет. В магазинах есть продукты питания, есть хлеб. Мы развернули 11 пунктов обогрева. Совместно с Национальной гвардией обеспечили горячим питание. На всякий случай подготовили алгоритм эвакуации людей», — следует из заявления П. Жебривского процитированного в сюжете «Общественного ТВ Донбасса» во вторник вечером.

Глава облгосадминистрации отметил, что готовы к эвакуации населения в случае снижения температуры в жилых помещениях ниже 8 градусов мороза. За один раз удастся вывезти более 4 тысяч человек, отметил он. Также в ДонОГА подчеркнули, что разработали алгоритм слива воды из системы для недопущения ее разморозки.

По словам Жебривского, на сегодня в Авдеевке находится около 22 тыс. человек, 6 тыс. из которых проживает в частных домах с автономным отоплением.