Бывший вице-президент компании Трампа рассказала о его нарциссизме

В 1982 году, по словам собеседницы издания, в The New York Times была опубликована статья о нарциссизме, которую принес в офис компании один из сотрудников.

«Мы были командой, занимавшейся строительством [небоскреба] Trump Tower, и хорошо знали Дональда Трампа, особенно я. Мы все сошлись во мнении, что характеристики, изложенные в статье, один в один подходят Дональду», — рассказала Рес.