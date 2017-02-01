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04:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший вице-президент компании Трампа рассказала о его нарциссизме

Президент США Дональд Трамп страдает от нарциссизма. Об этом заявила в интервью таблоиду New York Daily News Барбара Рес, занимавшая в 1980-е годы должность вице-президента в строительной компании миллиардера Trump Organization.

Источник: AP 2016

В 1982 году, по словам собеседницы издания, в The New York Times была опубликована статья о нарциссизме, которую принес в офис компании один из сотрудников.

«Мы были командой, занимавшейся строительством [небоскреба] Trump Tower, и хорошо знали Дональда Трампа, особенно я. Мы все сошлись во мнении, что характеристики, изложенные в статье, один в один подходят Дональду», — рассказала Рес.

Я молюсь, чтобы Америка пережила его президентство, сколько угодно времени оно бы не длилось.
Барбара Рес

Ранее автор книги «В поисках Билла Клинтона: Психологический биография» психотерапевт Джон Гартнер назвал нового президента США «опасным психически больным» и усомнился в его способности руководить страной.

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Он выразил мнение, что глава Белого дома страдает злокачественным нарциссизмом, который отличается от обычного расстройства подобного типа своей неизлечимостью.

«Мы достаточно видели поведение Дональда Трампа на публике, чтобы могли неоспоримо поставить этот диагноз», — заявил Гартнер. Он отметил, что данное заболевание сопровождается антисоциальным поведением, садизмом, агрессивностью, паранойей и расстройством личности, а также наличием у пациентов «ощущения того, что другие не признают их величие».

В августе прошлого года в разгар предвыборной кампании в США десятки тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org, призывавшую проверить Трампа, являвшегося тогда кандидатом в президенты от республиканцев, на нарциссизм. В обращении утверждалось, что миллиардер опасен для Соединенных Штатов, а его «импульсивность и неспособность управлять собственными эмоциями вызывают опасение».

Комментарии
1
Северный Мишка
мало ли что не придумает эта психичка!
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