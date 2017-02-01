Украина и НАТО начнут первые в 2017 году совместные военно-морские учения
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Первые в текущем году
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Первые в текущем году
ВМС Румынии заявили, что в десятидневных совместных
В них примут участие 11 военных судов и четыре самолета Румынии, шесть самолетов и пять военных судов других
В рамках запланированных учений военные «будут осуществлять стандартные процедуры НАТО по борьбе с воздушными, подводными и надводными угрозами».
Верховная Рада Украины в начале текущего года поддержала решение президента страны Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году
Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других
Минобороны Украины заявило, что в нынешнем году около 7 тысяч иностранных и около 12,5 тысячи украинских военнослужащих примут участие в разных учениях на территории Украины. Кроме того, около 1 500 украинских военных примут участие в учениях за пределами страны.
Порошенко также поручил Кабмину обеспечить своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, а также безопасность граждан во время проведения учений.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование
Порошенко своим указом уже утвердил план проведения многофункциональных учений Вооруженных сил в 2017 году. В частности, в рамках учений Sea Breeze-2017, на срок до 25 дней в Украину будут допущены до 2 500 тысячи военнослужащих с вооружением и военной техникой, до десяти кораблей, пяти подводных лодок, десяти самолетов и вертолетов, а также до 60 единиц колесной техники США и
Порошенко возложил ответственность за подготовку и проведение учений на министра обороны Украины.