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07:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина и НАТО начнут первые в 2017 году совместные военно-морские учения

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Первые в текущем году военно-морские учения «Морской щит-2017» при участии Украины и семи стран-участниц НАТО начинаются в среду, 1 февраля, в акватории Черного моря.

Источник: "РИА Новости" Украина

ВМС Румынии заявили, что в десятидневных совместных военно-морских учениях примут участие порядка 2 800 военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины.

В них примут участие 11 военных судов и четыре самолета Румынии, шесть самолетов и пять военных судов других стран-участниц. Военные маневры пройдут в восточной части Черного моря на площади порядка 80 тысяч квадратных километров.

В рамках запланированных учений военные «будут осуществлять стандартные процедуры НАТО по борьбе с воздушными, подводными и надводными угрозами».

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Верховная Рада Украины в начале текущего года поддержала решение президента страны Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.

Минобороны Украины заявило, что в нынешнем году около 7 тысяч иностранных и около 12,5 тысячи украинских военнослужащих примут участие в разных учениях на территории Украины. Кроме того, около 1 500 украинских военных примут участие в учениях за пределами страны.

Порошенко также поручил Кабмину обеспечить своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, а также безопасность граждан во время проведения учений.

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также в Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Порошенко своим указом уже утвердил план проведения многофункциональных учений Вооруженных сил в 2017 году. В частности, в рамках учений Sea Breeze-2017, на срок до 25 дней в Украину будут допущены до 2 500 тысячи военнослужащих с вооружением и военной техникой, до десяти кораблей, пяти подводных лодок, десяти самолетов и вертолетов, а также до 60 единиц колесной техники США и стран-членов НАТО. Для учений Rapid Trident-2017 — до 2 тысяч военнослужащих, шести самолетов, десяти вертолетов США и стран-членов НАТО на строк до 25 суток.

Порошенко возложил ответственность за подготовку и проведение учений на министра обороны Украины.

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