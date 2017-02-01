Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Раскрыты генетические истоки высокого давления
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
04:59 (мск), источник: ИА REGNUM

«Чтобы даже запаха там не было коррупционного» — Трутнев о Дальнем Востоке

Полпред президента России о новогоднем отдыхе Миклушевского, взбучке хабаровским чиновникам и лакомых дальневосточных гектрах.

Источник: dfo.gov.ru

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принципиальной задачей видит отсутствие «коррупционного запаха» на вверенной ему территории. По его словам коррупционные скандалы возникают в разных уголках России и мира, однако ДФО с этой точки зрения не напряжён — запаха пока вроде бы нет, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на интервью Трутнева изданию Life.

«Недавно устроил взбучку хабаровским чиновникам, запретившим строительство торгового центра — утверждали, что их достаточно. Я им говорю: чего это вы бизнесом раскомандовались? Люди хотят инвестировать, ну что за безобразие? В целом бы я не стал драматизировать тему коррупции», — заявил полпред президента.

В интервью Юрий Трутнев признался, что у него есть свой рейтинг дальневосточных губернаторов, однако публично ставить оценки он не стал — некрасиво.

«Поверьте, характера говорить губернаторам, когда они что-то делают неправильно, у меня вполне достаточно», — добавил Трутнев.

Издание не обошло и скандальный новогодний отдых губернатора Приморского края Миклушевского, который объявил о том, что будет праздновать с семьёй, и даже обнародовал фотографии, а сам якобы улетел в солнечный Дубай.

«Я, слава богу, отдыхом губернатора приморского не интересовался — не до этого. Историю слышал, и, если он действительно обманул людей, это плохо. Людей обманывать не надо», — акцентировал вице-премьер.

В преддверии реализации всероссийского этапа выделения дальневосточных гектаров, Юрий Трутнев подтвердил, что в первый день открытия специальный сайт с пиковыми нагрузками не справлялся, однако этим никто не злоупотреблял и лакомые кусочки «нужные» люди не получили. По словам полпреда, это невозможно с технической точки зрения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Большинство американцев поддержали иммиграционный указ Трампа
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
В правительстве придумали маркировку полезности продуктов
Елизавета II посмертно помиловала тысячи гомосексуалистов
Спорт
Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018 Международный паралимпийский комитет отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Эксперты назвали города Подмосковья с дешевым жильем
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь