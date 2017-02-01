С 1 февраля пенсионеры получат прибавку к пенсии. Социальные выплаты вырастут по уровню инфляции. Индексация коснётся неработающих пожилых людей, достигших пенсионного возраста.

Это не последнее увеличение пенсий в этом году. С 1 апреля планируется доиндексация страховых выплат. В итоге в целом за 2017 год пенсии должны стать больше на 5,8%.

Напомним, в январе пенсионеры также получили единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Её перечислили тем, кто получает пенсию по линии Пенсионного фонда и проживает в России.