Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
9NASA показало посадку зонда на Титан
07:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

С 1 февраля пенсионеры получат прибавку к пенсии

Выплаты увеличатся на 5,4%

Источник: РИА "Новости"

С 1 февраля пенсионеры получат прибавку к пенсии. Социальные выплаты вырастут по уровню инфляции. Индексация коснётся неработающих пожилых людей, достигших пенсионного возраста.

Это не последнее увеличение пенсий в этом году. С 1 апреля планируется доиндексация страховых выплат. В итоге в целом за 2017 год пенсии должны стать больше на 5,8%.

Напомним, в январе пенсионеры также получили единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Её перечислили тем, кто получает пенсию по линии Пенсионного фонда и проживает в России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Много крови. Жительница Саратова требует запрета фильма «Викинг» через прокуратуру
Большинство американцев поддержали иммиграционный указ Трампа
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
WikiLeaks заявил о документах, связанных с Марин Ле Пен
Елизавета II посмертно помиловала тысячи гомосексуалистов
Спорт
Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018 Международный паралимпийский комитет отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь