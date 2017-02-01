Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу
По инициативе украинской стороны СБ ООН осудил использование тяжелого вооружения на Донбассе, выразил поддержку территориальной целостности Украины.
По инициативе украинской стороны СБ ООН осудил использование тяжелого вооружения на Донбассе, выразил поддержку территориальной целостности Украины.
Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины в ООН на странице в Twitter.
В заявлении Совбеза отмечается, что СБ ООН выражает серьезную озабоченность за опасное обострение ситуации на востоке Украины и призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.
«Члены СБ ООН осуждают использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, которые приводят к гибели и ранениям людей, в том числе мирных жителей», — сказано в принятом на закрытом заседании Совбеза ООН заявлении.