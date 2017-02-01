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07:28 (мск), источник: УНИАН

Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу

По инициативе украинской стороны СБ ООН осудил использование тяжелого вооружения на Донбассе, выразил поддержку территориальной целостности Украины.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины в ООН на странице в Twitter.

В заявлении Совбеза отмечается, что СБ ООН выражает серьезную озабоченность за опасное обострение ситуации на востоке Украины и призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

«Члены СБ ООН осуждают использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, которые приводят к гибели и ранениям людей, в том числе мирных жителей», — сказано в принятом на закрытом заседании Совбеза ООН заявлении.

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